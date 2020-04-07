Власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщает ВВС.

Отмечается, что Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Также возобновили движение поезда. Газета Global Times отмечает, что за среду на поездах город покинут порядка 55 тыс. человек. В основном это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призывают жителей не выезжать из Уханя без необходимости.

Кроме того, в первый день снятия изоляции запланировано 200 авиарейсов. С железнодорожных путей сняли заграждения, установленные на маршруте почти 100 скоростных пассажирских поездов.

В Ухане в январе были приняты экстренные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе, где проживают более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение городского транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.

За последние две недели в Ухане было зарегистрировано два новых заражения коронавирусом, сообщают СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в поддержке Китая и неправильных советах США.

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