В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение сильного пожара, который вспыхнул 4 апреля. К ликвидации бедствия привлечены десятки единиц техники и около полутора сотен спасателей.

Об этом сообщается в Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

В 14:15 на месте разгула стихии в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному покрову на 7-й, 8-й, 9-й и 11-й кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара были направлены два вертолета Ми-8 ГСЧС.

К вечеру в тушении были задействованы 136 человек и 31 единиц техники.

Что касается радиационного фона, то в зоне отчуждения и обязательного отселения уровень мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменился. Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В Киеве он составляет 0,013 мР/час, в области - в пределах 0,011 мР/ч (при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Как писала "Страна", к 6 апреля спасатели сбросили на огонь в зоне отчуждения 174 тонны воды. Мы также показывали видео масштабного пожарища.