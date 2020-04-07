Под Львовом десятки спасателей пытаются потушить Новояворовскую свалку. Фото
Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска, сообщил на своей странице заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.
"Горит новояворовская мусорная свалка… В данный момент огонь по периметру около 2,5 га. Пожар пытаются потушить 70 спасателей", – написал Холод на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, причиной возгорания может быть сжигание сухой травы.
"Ситуация под контролем, но пожарные говорят, что будет гореть как минимум до завтрашнего обеда", – написал Юрий Холод.
В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.
"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.
Ранее "Страна" информировала, что в Чернобыльской зоне уже четвертый день пылает пожар.
Площадь возгорания увеличилась втрое. Спасателям пришлось подключить авиацию к тушению пожара.