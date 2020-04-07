Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска, сообщил на своей странице заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.

"Горит новояворовская мусорная свалка… В данный момент огонь по периметру около 2,5 га. Пожар пытаются потушить 70 спасателей", – написал Холод на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, причиной возгорания может быть сжигание сухой травы.

"Ситуация под контролем, но пожарные говорят, что будет гореть как минимум до завтрашнего обеда", – написал Юрий Холод.

В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.

"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

Ранее "Страна" информировала, что в Чернобыльской зоне уже четвертый день пылает пожар.

Площадь возгорания увеличилась втрое. Спасателям пришлось подключить авиацию к тушению пожара.