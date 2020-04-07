В Монастырисском районе Тернопольской области число инфицированных коронавирусом увеличилось до 113 человек, сообщил глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

"По состоянию на 19:00 в Монастырисском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 113 человек: г.Монастыриска - 64, в окрестных селах – 49", - написал он на странице в Facebook.

По его словам, всего в районе обследовано 599 человек, в т.ч. 235 медиков. Так, в Монастырисском госпитале находится 32 больных, трое из которых в тяжелом состоянии, а 29 – в среднем. В Тернопольской больнице - 3 пациентов (среднее состояние).

"Оставшиеся на самоизоляции (у них легкая бессимптомная форма заболевания)", - добавил Дронь.

Как сообщалось, Украина уже несколько дней не впускает домой собственных граждан через границу со Словакией.

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