Конец карантина: на работу – в середине мая?

Хотя все понимают серьезность проблемы коронавируса, на первый план все чаще выходит экономический аспект карантина.

Власть публично заявляет, что говорить об ослаблении или, тем более, об отмене ограничительных мер пока рано, но в неофициальных сообщениях все чаще начинает появляться информация о том, что и она понимает: уже к концу первого месяца карантина социально-экономические проблемы становятся слишком серьезными и для государства, и для его граждан.

Вчера была опубликована неофициальная информация о встрече премьер-министра с депутатами "Слуги народа". И на ней якобы был озвучен правительственный план по карантину, состоящий из двух пунктов: отмена основных ограничений во второй половине мая и соблюдение мер безопасности до сентября. То есть со второй половины мая большинство людей сможет работать, но маски будут носить до осени.

Неизвестно, насколько достоверна эта информация, но она поставила перед властью серьезный вопрос: что из ограничительных мер необходимо отменить ради активизации экономической деятельности, а что нужно оставить ради замедления распространения коронавируса.

К примеру, очевидно, что общественный транспорт нужно вернуть – без него останавливается даже то, что останавливаться не должно. Вернуть работу рынков – тоже. А вот дальше начинаются вопросы. Нужно ли восстанавливать работу кинотеатров и развлекательных центров? Нужно ли разрешать работу кафе и прочего общепита? Нужно ли восстанавливать транспортное сообщение с зарубежными странами?

Очевидно, что полностью от ограничительных мер Украина (да и другие государства) откажется не скоро. И те компании, которые могут работать в онлайне, значительную часть своей работы сохранят в карантинном режиме (некоторые даже откажутся от постоянных офисов). Но со степенью ограничений на уровне государства должно определиться государство, найдя грань между возможными ограничительными мерами и теми, которые критически опасны для экономики. И заниматься этим вопросом нужно уже сейчас, потому что ослабление карантина явно не за горами.

"Секвестр" бюджета: ждем эмиссию гривны?

Тем временем Кабмин, наконец, разработал новую – уже третью по счету – версию "коронавирусных" изменений в бюджет. Правда, самого законопроекта еще нет, поэтому нельзя точно сказать, есть он вообще или есть только рекламная инфографика, которую опубликовал Денис Шмыгаль. Однако в любом случае то, что он опубликовал, оставляет одни вопросы.

Среди опубликованных цифр самые значительные две: дополнительные расходы на пенсии в размере 20 млрд гривен и формирование фонда борьбы с коронавирусом в размере 97 млрд гривен. С этим более-менее все ясно, хотя и возникают сомнения, что для 10 миллионов пенсионеров хватит дополнительных 20 млрд.

Но вот вопрос: а откуда возьмутся эти дополнительные 117 миллиардов? Расходы на строительство дорог сокращаются "аж" на 1 миллиард, хотя раньше речь шла о десятках миллиардов. Но это еще можно понять: все-таки дорожное строительство создает рабочие места.

Расходы на Минэкономики тоже сокращаются на 1 миллиард, хотя тут скорее нужно добавлять – ведь все ведущие государства, помимо борьбы с эпидемией, вкладываются как раз в поддержку экономики.

Бюджет Минобороны остается без изменений. Так откуда же возьмутся 117 миллиардов?

Если какие-то огромные сокращения ненужных расходов есть, то о них обязательно надо сказать в рекламной инфографике: мол, у госаппарата забираем 50 миллиардов и еще 20 миллиардов у дармоедов из Минкульта. Но об этом ни слова. И есть подозрение, что у госаппарата ничего не заберут, а урезание Минкульта сведут к минимуму.

А 117 миллиардов – напечатают?

Минэкономики: ВВП падал еще зимой

А тем временем Минэкономики, которому собираются урезать миллиард, опубликовал данные по валовому внутреннему продукту. Правда, только за первые два месяца, хотя уже не мешало бы дать данные за весь первый квартал. Интересно, если Минэкономики еще до урезания бюджета считает ВВП в течение месяца, то сколько они будут считать, если придется идти на сокращения?

Впрочем, сейчас, в период карантина, данные за январь-февраль выглядят еще более показательными. Дело в том, что за первые два месяца 2020 года ВВП Украины… сократился.

Если кто-то еще помнит жизнь до карантина, то могут вспомнить и о том, что в январе и феврале никакой эпидемии не было. Общественный транспорт работал, и даже кинотеатры еще являлись частью культурной жизни украинцев. В общем, не было ни одной причины, на которую можно было бы сослаться, чтобы объяснить кризис. Но ВВП – сокращался.

По итогам первых двух месяцев падение экономики составило 1,7%. Чтобы понять неординарность этого события, нужно вспомнить, что за последние 20 лет ВВП в Украине падал дважды: в 2008-09 годах (мировой кризис) и в 2014-15 годах (активные боевые действия на Донбассе). И нынешней власти нужно было очень постараться, чтобы без каких-либо серьезных факторов "достичь" падения экономики. Причина очевидна - падение промышленного производства, которое началось еще с конца лета прошлого года. И одна из причин этого - укрепление гривны, которое произошло как раз в этот период за счет глобальных финансовых спекуляций на рынке ОВГЗ. Сейчас, конечно, этот фактор уже ушел в прошлое, но все-таки забывать, кто и как запустил кризисные механизмы еще до начала эпидемии.

А впереди – самое интересное. Если ничего не случится, в мае Минэкономики посчитает ВВП за первый квартал, а в июне – за четыре месяца. И тогда нам предстоит узнать, что же произошло с экономикой за время карантина. Однако уже сейчас можно задаться вопросом: кто-то верит, что в 2020-м ВВП по итогам года упадет всего на 5%, если даже в "мирных" январе и феврале он потерял почти 2%?

На кого работает "демплатформа" внутри власти?

Политическая жизнь страны вчера была сосредоточена на борьбе вокруг закона о банках, известного как "антиколомойский" закон. Сам Игорь Валерьевич, кстати, вчера сказал, что это никакой не антиколомойский, а антиукраинский закон по продаже Родины за 30 серебренников, но его голос тонул в хоре возмущения насчет 16 тысяч правок к нему, которые внесли депутаты, близкие к олигарху.

Как бы отражая политические баталии, спикер парламента Дмитрий Разумков вчера сообщил, что внутри фракции "Слуги народа" образовалась "демплатформа". Использование этого термина демонстрирует, что 36-летний спикер хорошо знаком с советской историей горбачевского периода, потому что "демплатформой" тогда называли оппозицию Компартии Советского Союза, сложившуюся внутри самой КПСС и сделавшую немало и для развала партии, и для развала советского государства.

Так что термин достаточно двусмысленный.

Есть вопросы и по поводу сути названия - "демократическая". Как известно, представители этой платформы выступают в защиту националистов, против мира на Донбассе и против тех немногих представителей Зе-команды (вроде Сивохи), которые за этот мир ратуют.

Такую позицию трудно назвать "демократической".

Хотя к этому термину можно подойти и с другой стороны. Например, если вспомнить, что реальное руководство этой "оппозицией" осуществляется штабом Демократической партии США. И в даком случае эпитет "демократическая" к данной "платформе" применим. Но только в кавычках.

Потому что, повторимся, к демократии эта группа, именуемая в простонародье "соросятами", отношения не имеет: ее программные ценности – это выполнение всех требований МВФ, блокирование мирных инициатив по Донбассу, тотальная украинизация и поддержка национализма.

Кстати, говоря о "платформах" внутри "СН", Разумков забыл упомянуть еще одну – "коломойскую" платформу, которая, собственно, и внесла большую часть из 16 000 правок к "антиколомойскому" закону.

Так что фактически внутри власти уже две оппозиции. Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что из-за появления двух оппозиций внутри власти теперь частью власти стал тот, кого народ сверг год назад, – Петр Порошенко с его "Евросолидарностью" (бывшей "Солидарностью", бывшим БПП). И это уже реальный повод для всех 73% электората Владимира Зеленского, чтобы задуматься – за что же они все-таки проголосовали.

Штаты приватизировали Луну

Вчера президент США Дональд Трамп издал указ, после которого стало ясно: будущее уже наступило. Правда, не то будущее, которое показывали детям Советского Союза в "Гостье из будущего", а будущее из американских фильмов в стиле "постапокалипсис" – когда Земля погибает из-за какой-то катастрофы, и остатки ее жителей ищут спасения на других планетах.

В общем, вчера Дональд Трамп издал указ о выходе Соединенных Штатов из Международного соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Принято это соглашение был Генеральной ассамблеей ООН еще в 1979 году – то есть спустя десять лет после того, как американцы послали на Луну людей, а Советский Союз стал отправлять туда луноходы.

Видимо, в конце 1970-х многим казалось, что освоение Луны и других небесных тел действительно не за горами, а потому ООН признала все, что есть вокруг Земли, всеобщим достоянием человечества.

Но теперь всеобщими они уже не являются. Согласно указу Трампа, Штаты могут добывать на Луне полезные ископаемые и считать их своей собственностью. В общем, Белый дом как бы дает старт описанному в фантастических книгах процессу колонизации других планет, который всегда начинался с добычи ресурсов. Так же, как лет пятьсот назад – процесс колонизации Европой других континентов.

Этот шаг можно расценивать как аморальный.

С другой стороны, он может дать старт глобальной конкуренции ведущих держав за освоение космоса. Что, в свою очередь, будет стимулировать научный прогресс.

И это может иметь сильные последствия - человечество вновь получит мега-цели, на которых оно сосредоточится. И эпидемии, и прочие проблемы отойдут на второй план в сравнение с ними.