Совет Европы по уголовной статистике (SPACE I) опубликовал ежегодный доклад о числе заключенных на 100 тысяч населения в разных странах с 2018 по 2019 годы. Украина оказалась в десятке государств с наибольшим общим количеством заключенных.

Доклад обнародован на сайте Совета Европы.

В документе отмечено, что по сравнению с 2018 годом количество заключенных существенно не изменилось. По состоянию на 31 января 2019 года в 50 пенитенциарных учреждениях государств - членов Совета Европы содержались 1 540 484 заключенных. Таким образом, общий уровень тюремного заключения в 2019 году составил 106 заключенных на 100 000 жителей страны

В десятку стран с наибольшим общим количеством заключенных вошли Россия (1-е место), Турция, Великобритания, Польша, Франция, Германия, Италия, Испания, Украина (9-е место) и Азербайджан.

В исследовании приняли участие 45 из 52 тюремных администраций в 47 государствах - членах Совета Европы. Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия, Мальта и Украина не участвовали в подготовке отчета. Данные об этих странах были получены из других источников.

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