Парламент Чехии одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские издания.

Отмечается, что правительство просило продлить действие этих мер до 11 мая, однако парламентарии проголосовали за более короткий срок.

В Чехии кабинет министров имеет право объявлять режим ЧС только на 30 дней - об этой мере было объявлено 12 марта. Для продления его действия необходимо одобрение парламента.

В рамках режима чрезвычайной ситуации правительство получает право вводить дополнительные ограничительные меры. В Чехии закрыты бары, многие магазины, ограничена возможность перемещения жителей.

По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано почти 5 тыс. случаев заболевания, 88 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Чехии собираются ослабить слишком жесткие ограничения из-за коронавируса.

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