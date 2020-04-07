Во Франции с начала распространения коронавируса нового типа скончалось уже более 10 тыс. заразившихся человек.

Об этом сообщил во вторник руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает ТАСС.

По его словам, с 1 марта на территории страны зафиксировано 10 328 летальных случаев, из них около 7 тыс. умерли в больницах.

Он отметил, что 82% жертв - это люди старше 70 лет.

Саломон также указал, что на настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых - в реанимации. 61% из тех, кто помещен в отделения интенсивной терапии, - это люди, возраст которых - от 60 до 80 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре для жертв коронавируса выкопали уже 600 могил и купили 1000 мешков для тел.

Также мы писали, что в больницах Ивано-Франковска находятся больше двух сотен пациентов с подозрением на коронавирус.