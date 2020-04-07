Турция на фоне роста спроса на лимоны из-за распространения коронавируса ограничивает экспорт этих цитрусовых до конца лета.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие издания, с 7 апреля поставки лимонов за рубеж возможны только с одобрения Минсельхоза страны. Такой режим сохранится до 31 августа 2020 года. Все поставки, законтрактованные до 7 апреля, не подпадают под это ограничение.

На ограничении экспорта настаивали местные производители.

Турция ежегодно экспортирует 150-200 тыс. тонн лимонов, сообщал некоторое время назад на пресс-конференции в Москве член отраслевого совета Ассоциации экспортёров Турции и председатель отраслевого совета Средиземноморского союза экспортёров фруктов и овощей Али Кавак. На этот год он прогнозировал сокращение экспорта, так как урожай лимонов был несколько ниже.

В разных странах мира продажи лимонов и цены на них резко выросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем.

Ранее "Страна" информировала, что по данным ВОЗ, лечебный эффект имбиря и лимона против коронавируса не доказан.

Также мы рассказывали, что лимоны могут исчезнуть с полок украинских магазинов уже через две недели.