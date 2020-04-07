Кубинские власти требуют использования лицевых масок для тех, кто покидает свои дома. Для нарушителей грозит штраф в размере до 70 долларов США. Из-за дефицита средств защиты людям приходится мастерить маски самим, например, из лифчиков.

Видеоролики о людях, изготавливающих такие маски, появились в соцсетях и YouTube.

Например, агентство АР сняло сюжет о жительнице Гаваны, которая шьет маски из бюстгальтеров.

Видео: YouTube/ AP Archive

В другом видео показана 62-летняя Идания Эспаньола из города Кохимар. Она говорит, что бюстгальтер предназначен для защиты, а значит, от коронавируса тоже может защитить. В ее масках из белья ходят все родственники и друзья.

Видео: YouTube/ Новости Сегодня

По последним данным, на Кубе зафиксированы 260 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.

Ранее "Страна" писала, что кубинские врачи прилетели в Италию, чтобы помогать бороться с эпидемией нового вируса.

Также мы сообщали, что первая украинская омбудсмен призвала Зеленского использовать кубинские препараты для лечения коронавируса.