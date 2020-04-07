У депутата Анны Скороход рецидив коронавируса. Болезнь обнаружили и у ее двухмесячного ребенка
Внефракционная народная депутат Анна Скороход, у которой в конце марта обнаружили коронавирус, рассказала о своем состоянии.
С субботы она находится в инфекционной больнице вместе с двухмесячным сыном, у которого тоже диагностировано заражение этим вирусом.
Пост о своем самочувствии политик опубликовала в Telegram.
По словам Скороход, на 11-й день карантина и позже она чувствовала себя хорошо, хотя тест был положительный. Однако ей пришлось лечь в инфекционку из-за младенца, которому было плохо.
Там на 15-й день карантина ухудшилось и состояние молодой мамы: температура поднялась до +38, начались ломота, головная боль и слабость. Она отметила, что эти симптомы пошли у нее по второму кругу.
Ранее "Страна" приводила рассказ Анны о том, что сдать тест на коронавирус ей удалось с третьего раза и при помощи депутатской корочки.
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