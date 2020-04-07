Внефракционная народная депутат Анна Скороход, у которой в конце марта обнаружили коронавирус, рассказала о своем состоянии.

С субботы она находится в инфекционной больнице вместе с двухмесячным сыном, у которого тоже диагностировано заражение этим вирусом.

Пост о своем самочувствии политик опубликовала в Telegram.

По словам Скороход, на 11-й день карантина и позже она чувствовала себя хорошо, хотя тест был положительный. Однако ей пришлось лечь в инфекционку из-за младенца, которому было плохо.

Там на 15-й день карантина ухудшилось и состояние молодой мамы: температура поднялась до +38, начались ломота, головная боль и слабость. Она отметила, что эти симптомы пошли у нее по второму кругу.



Ранее "Страна" приводила рассказ Анны о том, что сдать тест на коронавирус ей удалось с третьего раза и при помощи депутатской корочки.

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