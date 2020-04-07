В Донецкой области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, зафиксированы два новых случая инфицирования Covid-19, еще одна пациентка из Бахмута выздоровела.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Новые случаи заражения. Наличие Covid-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - написал Кириленко.

Также он сообщил, что есть первый случай выздоровления от Сovid-19 в Донецкой области. Кириленко поздравил выздоровевшую пациентку и ее родных и поблагодарил медиков, которые все время были рядом с пациенткой и оказывали ей необходимое лечение.

"Сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результатах подряд - факт чрезвычайно положительный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом", - подчеркнул глава ОГА.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Как сообщалось, согласно информации Минздрава Украины, по состоянию на 9:30 7 апреля в Донецкой области было 10 случаев коронавируса.

Карантин в Донецке и Луганске проходит с работающими кафе и транспортом, обстрелы продолжаются.