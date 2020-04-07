Полиция сообщила о пяти версиях покушения на николаевского авторитета Мультика
В правоохранительных органах рассматривают пять версий покушения на николаевского авторитета Михаила Титова по кличке Мультик, состоявшегося 6 апреля. В результате нападения последний получил огнестрельное ранение в голову.
Версии приводит в Facebook пресс-служба полиции Николаевской области.
Полицейские нашли место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли в Титова. Оружие - охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, снаряженный магазином, - нашли на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул.Севастопольской, 47. Рядом валялась гильза. Карабин передан на проведение экспертизы. Уже удалось выяснить, что он был украден в 2018 году и до этого принадлежал частному лицу.
Преступление квалифицировано по признакам п.6 ч.2 ст.115 (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).
Правоохранители рассматривают следующие мотивы стрелявшего и возможных заказчиков:
- месть;
- перераспределение криминальных сфер влияния в регионе;
- конкуренция в бизнесе;
- долги или неприязненные отношения;
- заказ.
Полицейские продолжают поиски как возможного заказчика, так и исполнителей. А пострадавший Мультик находится в реанимации под наблюдением правоохранителей.
Ранее "Страна" писала, что известно о раненом Мультике.
Мы также сообщали, что его адвокаты обещают миллион за информацию о покушении.