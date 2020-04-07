В правоохранительных органах рассматривают пять версий покушения на николаевского авторитета Михаила Титова по кличке Мультик, состоявшегося 6 апреля. В результате нападения последний получил огнестрельное ранение в голову.

Версии приводит в Facebook пресс-служба полиции Николаевской области.

Полицейские нашли место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли в Титова. Оружие - охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, снаряженный магазином, - нашли на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул.Севастопольской, 47. Рядом валялась гильза. Карабин передан на проведение экспертизы. Уже удалось выяснить, что он был украден в 2018 году и до этого принадлежал частному лицу.

Преступление квалифицировано по признакам п.6 ч.2 ст.115 (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).

Правоохранители рассматривают следующие мотивы стрелявшего и возможных заказчиков:

месть;

перераспределение криминальных сфер влияния в регионе;

конкуренция в бизнесе;

долги или неприязненные отношения;

заказ.

Полицейские продолжают поиски как возможного заказчика, так и исполнителей. А пострадавший Мультик находится в реанимации под наблюдением правоохранителей.

Ранее "Страна" писала, что известно о раненом Мультике.

Мы также сообщали, что его адвокаты обещают миллион за информацию о покушении.