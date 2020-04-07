Сотрудники израильской полиции выявили злостных нарушителей требований Минздрава о самолизоляции. Нарушителями оказались посетители подпольной синагоги в городе Бейт-Шемеш Иерусалимского округа.

Об этом сообщает сайт израильского 9 канала.

В момент проведения рейда в помещении молельни находились около 30 человек. Всем им, за исключением несовершеннолетних, были выписаны штрафы в размере от 500 до 5000 шекелей ( 3800-38 000 грн).

Одного из прихожан правоохранители задержали, так как тот плюнул в лицо полицейскому. Ему грозит уголовное наказание.

Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в Израиле действует жесткий запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе отправлений культа, включая коллективные молитвы. Исключение делается по особому требованию для обрядов обрезания и похорон.

Ранее "Страна" писала, что на начальном этапе эпидемии в Израиле главным рассадником коронавируса стали именно синагоги.

Также мы сообщали, что в стране в связи с грядущим Песахом ввели комендантский час на время религиозных праздников.