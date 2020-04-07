Во Львовской области за сутки количество заболевших коронавирусом выросло с 27 человек до 31 человек. У стольких симптомы заболевания на Covid-19 подтвердились исследованием.

Об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 83 человека.

"По состоянию на 18:00 в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 14 человек. Пациенты Пустомытовского района и города Львова", - говорится в сообщении.

На самоизоляции находятся 268 человек. За все время выписано - 107 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 8-ми пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате ИВЛ.

Всего на Львовщине за все время с подозрением Covid-19 обратилось 457 человек. У 353 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус находятся 72 человека.

У 31 пациента положительный результат теста на коронавирус. Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении одной из больниц.

Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии и три пациента выздоровели.

Фото: facebook.com/LvivskaODA

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