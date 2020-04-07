Национальная полиция Харьковской области сообщила первые подробности нападения 6 апреля на начальника Управления уголовного розыска и руководителя Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции в регионе. Оно произошло в самом центре города, в районе Центрального рынка.

Об этом говорится на сайте Нацполиции Харьковщины.

Следствие установило, что 6 апреля около 20:30 в районе улицы Пискуновская неустановленные лица совершили хулиганские действия в отношении двух работников оперативного подразделения областного главка и нанесли им телесные повреждения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Следствие отрабатывает несколько версий дерзкого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначены несколько судебно-медицинских экспертиз.

Для раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, которая устанавливает свидетелей происшествия и все обстоятельства преступления.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киевской области пьяный хулиган напал на полицейского, когда тот оформлял ДТП.

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