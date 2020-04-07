Апрельский номер итальянского издания старейшего журнала о моде Vogue вышел с белой обложкой. По мнению коллектива журнала, он наиболее соответствует происходящему сейчас в стране.

Креативный директор Vogue Italia Фердинандо Вердери отметил: "В такие времена мы считаем, что тихая обложка говорит гораздо больше, чем любое слово или изображение".

Он объяснил, почему для номера выбран именно белый цвет.

"Белый - это универсальное послание силы, чистоты, уважения и надежды. И все же за молчанием этой обложки оживает очень яркий мир Vogue Italia", - написал Вердери в своей колонке.

В номере опубликованы работы более 40 фотохудожников, которые работали в условиях карантина и не нарушали ограничения и написали "визуальную историю наших времен".

Ранее "Страна" сообщала, что португальский Vogue вышел в свет с обложкой на тему коронавируса.

Мы также показывали фотосессию для украинского Vogue Елены Зеленской.