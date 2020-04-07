В Днепр закрывают въезд транспорта из других областей после того, как в Днепропетовской области обнаружили 15 новых случаев заражения Covid-19. Решение горсовета вступит в силу 8 апреля и продлится до конца карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

"7 апреля специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня приняли решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, прибывает из других регионов Украины", - говорится в сообщении.

Исключение сделают только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставке продовольственных товаров.

Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине. Контролировать въезд автомобилей будет патрульная полиция, Нацгвардия и спасатели. Они будут проверять все машины и измерять температуру у водителей. Людей с повышенной температурой сразу госпитализируют. Комиссия также приняла решение о том, чтобы полицейские дежурили по периметру 21-й инфекционной больницы в Днепре.

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области уже четыре человека вылечились от коронавируса.

Напомним, в Александровской больнице от коронавируса умер молодой мужчина из Днепра без сложных заболеваний.