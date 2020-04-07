В Днепропетровской области сразу 15 новых случаев Covid-19, всего в регионе 41 заболевший коронавирусом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Только получили 15 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в области - 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Глава области отметил, что все новые случаи зафиксированы в городе Першотравенске.

Как сообщала "Страна", на утро 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек.

20 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Мэр Днепра заявил, что на кладбище для жертв коронавируса уже приготовили 400 могил.