Известный музыкант, фронтмен украинской рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов выступил с инициативой в качестве избирателя Владимира Зеленского. Он предложил собрать вопросы избирателей к президенту о будущем страны и организовать с ним эфир, на котором тот даст на них ответ.

Предложение прозвучало в эфире телеканала "112 Украина".

По словам музыканта, он и многие другие люди, сейчас не понимают куда движется страна.

Он процитировал слова Андрея Богдана, который сказал, уходя в отставку: "А теперь каждый сам за себя". Карамазов с этим не согласился, ему ближе девиз "Один за всех - и все за одного".

Музыкант отметил, что больше 70% украинцев избрали президентом Владимира Зеленского. Поэтому нужно поинтересоваться у него, как он видит дальнейшее развитие страны.

Карамазов предложил известным людям встретиться с президентом, чтобы получить ответы на важные вопросы, а также поделиться своими мыслями про будущее Украины.

А сами вопросы предварительно собрать на странице "Люди. Вопросы к президенту Украины" в социальной сети Facebook.

Ответы на вопросы могут быть озвучены президентом в формате медиа-конференции или телевизионной программы.

Ранее "Страна" приводила мнение Олега Карамазова о том, что могло бы сегодня объединить Украину.

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