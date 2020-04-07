Николаевская область до сих пор остается единственной в Украине, где не выявлены зараженные коронавирусом. В регионе из-за этого заподозрили что-то неладное и решили проверить правильность проведения тестов на COVID-19.

Об этом шла речь на совещании президента Украины с главами ОГА, как сообщает сайт главы государства.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник рассказал, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни у кого из них тест не показал положительного результата.

Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Как писала "Страна", сегодня ситуацией в регионе изумлялись и в МОЗ. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал Николаевскую область феноменом и пообещал подробно рассмотреть, почему там нет ни одного больного с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве есть тесты на выявление коронавируса, однако исследований проводится очень мало.