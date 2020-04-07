Пользователи сети нашли очередной сериал, в котором упоминается коронавирус. Ранее мы писали, как пророческим назвали фильм "Заражение", вышедший в 2011 году. Теперь совпадение обнаружили в корейском сериале 2018 года "Териус у меня за спиной" (или "Териус позади меня" - Ред.).

В целом сериал - это детективная мелодрама, которая рассказывает о бывшем агенте разведки Териусе, который выслеживает террористов. Судьба сталкивает его со взбалмошной соседкой - мамой двух близнецов. По стечению обстоятельств ее муж погиб, оказавшись свидетелем преступления той самой террористической организации, за которой следит Териус.

По сюжету, террористы изготовили биологическое оружие - мутировавший коронавирус, который, как и все коронавирусы, поражает легкие с той разницей, что уровень смертности у него 90%. От него нет вакцины и лечения.

В больнице между главной героиней и врачом разворачивается такой диалог:

- Нужно провести еще исследования, но похоже на мутирующий коронавирус.

- Коронавирус? MERS?

- MERS, SARS, обычный грипп - они все из одной семьи и с похожей генной информацией. Коронавирус поражает респираторную систему. Во время эпидемии в 2015-м уровень смертности составил 20%.

- Это ведь несерьезно, чтобы использовать его в качестве оружия?

- Как я уже сказала, это мутирующий вирус. Кто-то изменил его так, чтобы смертность составила 90%.

- 90 процентов?

- Более серьезно то, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. Этот вирус был создан, чтобы в течение пяти минут атаковать легкие изнутри. Это страшный вирус.

- Есть ли какое-то лекарство?

- В настоящий момент нет ни лекарства, ни вакцины.

Чемодан с вирусом заложили в детском саду, куда прибыл министр здравоохранения, который учит детишек правильно мыть руки.

Отметим, что коронавирусная инфекция известна миру не один десяток лет, поэтому корейские киношники не сделали открытия.

Ранее мы писали о российском триллере "Эидемия", который также оказался удивительно актуальным в свете бушующего коронавируса. По сюжету Россию косит неизвестная инфекция. Москва прекращается в блокадный город мертвых. Герои 8-серийного фильма пытаются спастись от эпидемии на острове в Карелии.