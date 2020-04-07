В депутатском корпусе пошли разговоры, что голосование за законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности” (так называемый "антиколомойский закон") могут провести без учета огромного количества поправок (более 16 тысяч), внесенных к нему.

Как говорит источник "Страны" во фракции “Слуги народа”, переговоры власти с группой влияния бизнесмена Игоря Коломойского, к которой причисляют большинство авторов поправок, окончились неудачей. Поэтому один из сценариев сейчас - голосовать без учета законодательного спама.

“По снятию правок договорится не смогли. Все. Поэтому есть вариант голосовать, не учитывая эти правки либо сгруппировав их и скпопом отклонив. Да, это будет определенным нарушением Регламента, но есть задача спасти страну от дефолта, для чего нужно принять этот закон”, - говорит источник.

При этом он прогнозирует, что противником такого сценария с нарушением Регламента будет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а вот со стороны первого вице-спикера Руслана Стефанчука сопротивления якобы быть не должно.

Примеры подобного голосования уже были. По такой схеме в июле 2012 года был принят закон “Об основах государственной языковой политики”, также известный по имени своих авторов как закон Колесниченко - Кивалова. Оппозиция подала к нему 2040 предложений и поправок, однако документ поставили на голосование и приняли без их рассмотрения.

В 2018 году это стало формальным основанием для признания Конституционным судом данного закона неконституционным.

Что вполне может ожидать и "антиколомойский" закон. Правда, процедура рассмотрение в КСУ может быть долгой и, к тому времени, Украина уже может получить транш кредитов от МВФ под которые этот закон и принимается. Вряд ли их заставят в таком случае вернуть.

Впрочем, предлагаются и варианты голосования с оглядкой на регламент. Народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак считает, что главный для законопроекта комитет Рады финансов, налоговой и таможенной политики может выбрать из массива поправок некоторое количество наиболее существенных, а остальные сгруппировать вокруг них.

“Решающие поправки согласовываются, а остальные считаются отклоненными. Рассмотрение в комитете возможно без обсуждения каждой поправки отдельно. Можно просто принять общее решение. Главное, чтобы секретариат справился с подготовкой документов”,- описывает алгоритм Мушак на своей странице в Фейсбуке.

Далее текст проект выносится в сессионный зал.

По регламенту фракция “Слуги народа” может предложить рассматривать его по статье 119 регламента, согласно которой законопроект во втором чтении можно при необходимости обсуждать и принимать постатейно, частями. Для старта рассмотрения по сокращенной процедуры необходимо только 150 голосов депутатов. Отобранные комитетом поправки принимаются сессией, а оставшаяся часть, согласно статье 45 регламента, можно не рассматривать.

“Отдельно отмечу, что в регламенте нигде не обозначено, что председательствующий обязан предоставить каждому депутату право объявлять свою поправку. Там просто указано, что нардеп может поставить на голосование свою правку. Между правом и обязанностью есть большая разница. Это больше зависит от позиции спикера”, - утверждает экс-парламентарий. По его мнению, при таком сценарии банковский законопроект может быть принят за один день. “Было бы желание противостоять Коломойскому”, - написал Мушак.

Впрочем, можно предположить, что такой вариант группа влияния Коломойского в Раде также посчитает нарушением Регамента и пойдет с этим в Конституционный суд.

Как сообщала “Страна”, банковский законопроект, прозванный “антиколомойским”) парламент принял в первом чтении 30 марта. Его принятие называется одним из главных условий для получения нового транша Международного валютного фонда. Рада также одобрила его рассмотрение по сокращенной процедуре. Однако к концу недели, отведенной на внесение поправок к проекту, выяснилось, что их подано рекордное количество - более 16 тысяч.

О том, что это за законопроект можно подробно прочитать здесь.