Журнал Forbes 7 апреля опубликовал 34-й ежегодный рейтинг миллиардеров планеты, в котором 2095 миллиардеров и фамилии 6 украинцев.

Рейтинг в 2020 году вновь возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием $113 млрд, потерявший по сравнению с прошлым годом $18 млрд.

Состояние всех миллиардеров списка составило $8 трлн - на $700 млрд меньше, чем в прошлом году. Почти все оставшиеся миллиардеры потеряли значительную часть своего капитала.

Со всем рейтингом можно ознакомиться по ссылке. А так выглядит топ-10 богатейших людей мира.

1. Джефф Безос, основатель Amazon. Возраст: 56 лет. Состояние: $113 млрд. Изменение за год: минус $18 млрд

2. Билл Гейтс, основатель Microsoft. Возраст: 65 лет. Состояние: $98 млрд. Изменение за год: плюс $1,5 млрд

3. Бернар Арно и семья, LVMH. Возраст: 71 год. Состояние: $76 млрд. Изменение за год: не изменилось

4. Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway. Возраст: 90. Состояние: $67,5 млрд. Изменение за год: ​ минус $15 млрд

5. Ларри Эллисон, основатель Oracle. Возраст: 76. Состояние: $59 млрд. Изменение за год: минус $3,5 млрд

6. Амансио Ортега, основатель Zara. Возраст: 84. Состояние: $55,1 млрд. Изменение за год: минус $7,6 млрд

7. Марк Цукерберг, основатель Facebook. Возраст: 36. Состояние: $54,7 млрд. Изменение за год: минус $7,6 млрд

8. Джим Уолтон, Walmart. Возраст: 72. Состояние: $54,6 млрд. Изменение за год: плюс $10 млрд

9. Элис Уолтон, Walmart. Возраст: 71. Состояние: $54,4 млрд. Изменение за год: плюс $10 млрд

10. Роб Уолтон, Walmart. Возраст: 76. Состояние: $54,1 млрд. Изменение за год: плюс $9,8 млрд

Как сообщала "Страна", в списке богатейших людей значатся фамилии шести украинцев. Самым богатым в Украине остается Ахметов, который потерял более чем в два раза.

Напомним, в "черный понедельник" коронавирус лишил самых богатых людей мира $38 млрд.