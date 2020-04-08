В среду, 8 апреля, в Украине продолжается карантин предварительно объявленный до 24 апреля. В стране продолжает распространяться коронавирус Covid-19.
По последним данным МОЗ на 7 апреля, инфицированных было 1462 человека. Из них 45 умерли, выздоровели - 28.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что говорить о завершении карантина в Украине пока рано и сейчас страна находится на пороге пика коронавирусной болезни.
С сегодняшнего дня, после обнаружения новых случаев инфицирования, Днепр закроют для транспорта из других областей. Исключение сделают только транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению города, например, доставляют продукты и лекарства.
Тем временем в опросах треть украинцев сообщили, что уже столкнулись с финансовыми трудностями на карантине, а почти у 40% нет сбережений. При этом почти у 70% опрошенных нет продуктовых запасов.
"Страна" следит за ситуацией в онлайн-хронике. Материал обновляется.
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