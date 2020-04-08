В среду, 8 апреля, в Украине продолжается карантин предварительно объявленный до 24 апреля. В стране продолжает распространяться коронавирус Covid-19.

По последним данным МОЗ на 7 апреля, инфицированных было 1462 человека. Из них 45 умерли, выздоровели - 28.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что говорить о завершении карантина в Украине пока рано и сейчас страна находится на пороге пика коронавирусной болезни.

С сегодняшнего дня, после обнаружения новых случаев инфицирования, Днепр закроют для транспорта из других областей. Исключение сделают только транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению города, например, доставляют продукты и лекарства.

Тем временем в опросах треть украинцев сообщили, что уже столкнулись с финансовыми трудностями на карантине, а почти у 40% нет сбережений. При этом почти у 70% опрошенных нет продуктовых запасов.

"Страна" следит за ситуацией в онлайн-хронике. Материал обновляется.

09:05 Минздрав опять поменял время объявления официальных данных о зараженных и умерших от коронавируса. Теперь это будет происходить ежедневно в 10.00.

08:35 В США за минувшие сутки от коронавируса скончались 1 736 человек, и это самый высокий показатель с момента начала эпидемии Covid-19 в стране.

08:17 Вспышка коронавируса в Днепропетровской области была вызвана сборами местных баптистов, рассказал глава облсовета Cвятослав Олейник.

08:14 Еще один конфликт на спортивной площадке в Киеве.

08:06 Самолет Нацгвардии Авакова полетел в Италию с грузом медицинской помощи.

07:59 Украина прямо сейчас самолетом Нацгвардии отправляет в Италию дезинфекторы. Фото Антона Геращенко.

07:51 А вот, как оригинально в Днепре обходят запрет на появление в парках без домашних животных. Парень выгулял курицу.

07:42 "Страна" нашла учительницу, которая допустила ошибку в онлайн-уроках для карантина. Ее зовут Елена Бурдун, она преподает информатику в одном из киевских лицеев.

Кстати, и она, и другие организаторы проекта оказались связаны с фондом Сороса "Возрождение".

Как именно - читайте в нашем материале.

07:32 После того, как мы рассказали историю погибшего в Киеве Кирилла, которого не хотели госпитализировать, Минздрав опубликовал исчерпывающий перечень симптомов коронавируса, при которых "скорая" повезет вас в больницу.