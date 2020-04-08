Коронавирус и карантин в Украине. Что происходит 8 апреля 2020 года. Фото: Страна
Коронавирус и карантин в Украине. Что происходит 8 апреля 2020 года. Фото: Страна

В среду, 8 апреля, в Украине продолжается карантин предварительно объявленный до 24 апреля. В стране продолжает распространяться коронавирус Covid-19.

По последним данным МОЗ на 7 апреля, инфицированных было 1462 человека. Из них 45 умерли, выздоровели - 28.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что говорить о завершении карантина в Украине пока рано и сейчас страна находится на пороге пика коронавирусной болезни.

С сегодняшнего дня, после обнаружения новых случаев инфицирования, Днепр закроют для транспорта из других областей. Исключение сделают только транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению города, например, доставляют продукты и лекарства.

Тем временем в опросах треть украинцев сообщили, что уже столкнулись с финансовыми трудностями на карантине, а почти у 40% нет сбережений. При этом почти у 70% опрошенных нет продуктовых запасов.

"Страна" следит за ситуацией в онлайн-хронике. Материал обновляется.

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Украина дезинфекторы

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Кстати, и она, и другие организаторы проекта оказались связаны с фондом Сороса "Возрождение". 

Как именно - читайте в нашем материале

Елена Бурдун

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скорая коронавирус

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