В Коцюбинском (Киевская область) подтвердились три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети написал временно исполняющий обязанности мэра Сергей Даниш.

"Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у еще трех жителей Коцюбинского. Двое из них - контактные лица первого больного. Третья - жительница частного сектора", - говорится в сообщении.

По словам автора поста, в настоящее время все заболевшие находятся на самоизоляции и под наблюдением врачей.

4 апреля Даниш сообщал об первом случае заболевания коронавирусом. По его словам, состояние больного человека удовлетворительное и не требовало госпитализации.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля, в Киевской области коронавирус зафиксирован у 97 жителей. За сутки показатель вырос на 6 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском СИЗО нет дезинфекторов и медзащиты для борьбы с коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Италии ведут борьбу за жизнь десятки украинцев с коронавирусом.