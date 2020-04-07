В Одессе два воспитателя детского реабилитационного центра предстанут перед судом за неисполнение обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанников. По данным следствия, в конце июля 2019 года они отсутствовали на рабочем месте и допустили издевательства над детьми со стороны охранников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух воспитателей Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы по факту невыполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения (ч. 2 ст. 137 УК Украина).

По данным следствия, в конце июля 2019 в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли в Центр по вызову воспитателя, издевался и избил двух воспитанников. Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции в Одессе. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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