В Харькове подверглись нападению начальник Управления уголовного розыска и руководитель Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области. Происшествие случилось в понедельник.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Новость о нападении появилась сначала в соцсетях. Пользователи распространяли информацию о том, что полицейские начальники были атакованы вечером 6 апреля возле здания главка и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Затем ее официально подтвердили в полиции.

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - сказали в ГУ Нацполиции Харьковщины.

Сведения о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего пока не сообщаются.

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