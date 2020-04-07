Владелец ритуальной компании "Вечность" устроил во Львовской области акцию "Дома лучше, чем в гробу". Он проехался по городам Трускавец, Стебник и Дрогобыч на грузовике с гробом на кузове, чтобы убедить сограждан соблюдать самоизоляцию.

Сюжет об акции выложен на видеохостинге YouTube.

Грузовик обклеен плакатами с надписями "Стоп коронавирус", а на гробе белой краской выведено "Карантин" и "Сиди дома!".

Организатор автопробега с гробом Степан Пиряник объяснил, зачем его устроил.

"Я был шокирован, какое количество людей находятся на улицах города без необходимости. Я не говорю о тех детях, которых ходят в магазины за продуктами. Я увидел молодых людей, четырех или пятерых, которые стояли под магазином и распивали пиво. Это подтолкнуло меня сделать такую акцию... Это как последнее предупреждение", - сказал мужчина журналисту.

Видео: YouTube/ Варто - Галицькі Новини

По словам предпринимателя, он понимает, что акция выглядит "немного жестко", но герой сюжета уверен, что для праздношатающихся людей она необходима. Он выразил уверенность, что "реклама" окажется действенной.

Ранее "Страна" рассказывала, что некоторые не выдерживают строгого карантина и демонстративно его нарушают. Например, вчера в Киеве любитель спорта даже переплыл Днепр, чтобы попасть на спортплощадку в Гидропарке, но был задержан полицией. Мы приводили его объяснения, зачем он это сделал.