Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела мониторинг "Киевского следственного изолятора", чтобы выяснить ситуацию с коронавирусом. Здесь температуру заключенным меряет врач, совершающий обход, в камерах не проводится дезинфекция, а еду заключенным приносят в использованных платмассовых коробках из-под майонеза или селедки.

Об этом омбудсмен Денисова написала на своей странице в Facebook.

Вот перечень всех нарушений: в камерах не проводят дезинфекции, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.

По результатам визита в СИЗО, Денисова сообщила, что там не совершают противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса и рекомендовала руководству СИЗО быстрее исправить ситуацию.

После ее визита соответствующие акты с рекомендациями пришлют Министерству юстиции.

Денисова сообщила, что обнаружила нарушения во всех корпусах, где побывала. В корпусе для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы: персонал, находящийся на посту не знаком с требованиями и мерами, которые должны проводиться в условиях карантина в пенитенциарных учреждениях. Соответствующая памятка или информационный листок отсутствуют. На посту и санитарном узле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются. Влажную уборку с раствором хлора проводят лично заключенные.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", в Киеве прихожане УПЦ шьют костюмы для врачей, борющихся с коронавирусом.

Также стало известно, что на утро 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 462 человек.