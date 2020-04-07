Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к жителям страны по поводу эпидемии коронавируса. Такие ролики стали уже традицией.

В сегодняшнем обращении глава государства в том числе рассказал, чем можно занять себя на карантине.

Зеленский призвал использовать карантин с максимальной пользой.

"Вспомните, как каждый из нас жаловался на нехватку времени. Как мы все говорили: еще бы один час в сутки, еще бы один выходной. Столько новых книг и фильмов, которые прошли мимо меня! Мы все себе обещали: подтяну английский, наведу порядок на рабочем столе компьютера, с этого понедельника буду качать пресс... Мы все хотели позвонить родителям..., позвонить друзьям", - сказал президент.

По его словам, раньше всем этим планам мешала работа. Однако теперь, на карантине, наконец можно их осуществить.

Зеленский посоветовал поговорить со своей женой, не ограничиваясь репликами "привет", "спасибо за ужин" и "спокойной ночи". Вместе вспомнить "все приятные мгновения, путешествия, первое свидание и заново влюбиться друг в друга".

Также президент порекомендовал поговорить с собственными детьми.

"Не "угу", "хорошо", "перехочешь", "почему не делаешь уроки". А поговорить. Понять их увлечение, хобби, мечты, страхи. И, конечно, разобрать уже наконец балкон - этот музей хлама, который "нельзя выбрасывать, потому что когда-то точно пригодится", - завершил свои рекомендации глава государства.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

"Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра наступило. Самое время сделать то, что мы давно хотели", - резюмировал президент.

В предыдущем обращении Зеленский рассказал, как власть решает проблему дефицита медицинских средств.

Мы также приводили мнение, согласно которому президент не справляется с кризисом, а единственное, на что он способен - выступать с видеообращениями.