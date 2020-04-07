Владимир Зеленский записан новое обращение к украинцам по поводу карантина. Он заявил, что "принятые нами меры являются правильными. Они не были преждевременными и слишком суровыми".

Он бегло перечислил новые меры карантина, которые заработали с 6 апреля и заявил, что они симметричны европейским. Видимо, отвечая на глухое недовольство украинцев, которые без особого энтузиазма приняли новые ограничения.

"Санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч tвро, во Франции почти четыре, в Сингапуре до десяти тысяч долларов, а в Испании до тридцати тысяч евро", - пугал Зеленский, намекая, что у нас еще не все так строго.

"Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое" - призвал президент и заявил, что без масок выходить на улицу нельзя.

Он настаивает, что Пасху надо отмечать дома.

"Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. ... Государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома... Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году", - заявил Зе.

В остальном президент увещевал украинцев оставаться дома и заняться, наконец, теми делами, которые они откладывали долгое время.

Телеграм-канал "Политика Страны" анализирует новое обращение президента.

"Основной посыл - ограничительные меры адекватные. И их нужно придерживаться, а не строить из себя обиженных детей.

Пригрозил мэрам, которые не соблюдают условия карантина, уголовными делами.

Сказал, что нужно сейчас посидеть дома, чтоб обеспечить себе нормальное лето.

Собственно это главный посыл. Потерпеть сейчас, чтоб потом вернуться к нормальной жизни.

На что жить людям, которые из-за карантина потеряли работу или отправлены в отпуск без зарплаты он не сказал".