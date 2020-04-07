В среду, 8 апреля, в Украину придет натоящее апрельское тепло. В большинстве регионов в дневные часы воздух прогреется до +19 градусов, а на небе не будет ни облачка. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Правда синоптики предупреждают о предстоящей холодной ночи, когда в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов (II уровень опасности - оранжевый), на остальной территории страны заморозки от 0 до -5 прогнозируют на поверхности почвы (I уровень опасности - желтый).

Днем в среду теплее всего будет на западе Украины, в центре, на севере и в столичном регионе. Там потеплеет до +18-20 градусов. На востоке и в южной части будет немного прохладнее - до +16.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала лунный и посевной календари, а также магнитные бури на апрель.

Также мы сообщали, что март-2020 в Киеве оказался на 6 градусов выше нормы и побил 12 температурных рекордов.