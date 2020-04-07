Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в поддержке Китая и неправильных советах США
Президент США Дональд Трампм обвинил Всемирную организацию здравоохранения в чрезмерной ориентации на Китай.
Об этом он написал в своем Твиттере во вторник, 7 апреля.
"ВОЗ действительно все испортил. По какой-то причине, финансируемая в основном Соединенными Штатами, но очень ориентированная на Китай организация. Мы будем хорошо за этим следить. К счастью, я сразу же отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?", - написал американский лидер.
Скриншот: Twitter/Дональд Трампм
Напомним, коронавирус парализовал почти 30% экономики США. Это больше, чем во время Великой депрессии.
Также сообщалось, что в США за сутки заразились коронавирусом почти 20 тысяч человек и чуть меньше тысячи умерли.