Среди стран, поставляющих услуги аутсорсинга, Украина занимает ведущее место. Сфера эта прибыльная, специалисты имеют хороший заработок. Иностранные компании получают услуги высокого качества по приемлемым ценам. Достаточно ли этого, чтобы Украина выбилась в мировые лидеры отрасли?

Microsoft, Apple, IBM – эти и другие крупные компании активно пользуются услугами фрилансеров. Украинцев среди них довольно много, об этом свидетельствует рейтинг "TheGlobalOutsourcing 100" от InternationalAssociationofOutsourcingProfessionals. В списке представлена аж 21 компания из Украины, из них 13 являются национальными.

В чем секрет успеха?

Украинские аутсорсинговые компании не просто так входят в топовые позиции. Вот несколько особенностей работы, которые в комплексе приводят к успеху.

Знание языка – рабочий инструмент. Сотрудничество с иностранными клиентами требует знания языка, как минимум, английского. Среди украинцев много филологов, а еще IT-специалистов, которые знают немецкий, французский, итальянский, китайский и другие.

Цены ниже, чем у конкурентов. Украинский ведущий специалист берет меньше денег за свою работу, чем британец. Это обусловлено общей ценовой политикой стран, поэтому иностранные компании часто заказывают услуги в украинцев.

Часовой пояс. Украина не просто находится в Европе, но и живет по тому же времени. Для бизнеса это очень удобно, не нужно менять график.

Дипломированные специалисты. Технологические и IT-факультеты ежегодно выпускают более 36 000 профессионалов. Также распространены самостоятельные курсы. Образовательная база позволяет сразу после выпуска идти на работу и быть высококлассным специалистом. В области IT дипломированных мужчин 82%, а женщин немного больше – 87%.

Западный менталитет. Сфера IT в Украине активно развивается в одном направлении с ЕС, США и Австралией. Способность понимать «европейскую точку зрения» помогает сотрудничать с такими гигантами, как Microsoft, Skype, DeutscheBank, Apple, Bosch, eBay, Dell, Microsoft, IBM и обогнать конкурентов из Индии и Филиппин.

Практическая сторона вопроса

Украина предлагает квалифицированных работников и привлекательные условия для заказчиков. Достаточно ли этого для успешного удержания позиции на рынке и конкурентоспособности? Чтобы узнать, какие нюансы еще следует учесть, надо обратиться к опытной компании. Такова Wow24-7, ознакомиться можно по ссылке wow24-7.io. Это фирма с офисами во Львове и Киеве. За 12 лет компания закрепилась на внутреннем и международном рынках, и предоставляет следующие услуги: поддержка для eCommerce, SaaS-решений, hardware-продуктов, виртуальные помощники и промо.

Майя Момоток – СЕО Wow24-7. Она рассказала, что их компания делает для того, чтобы держать успешный аутсорсинг-бизнес. Выложим информацию в коротких тезисах.

Качество услуг. Это профессионализм, к которому относится правильный подход в работе, техническая и языковая базы наших специалистов, хорошие условия сотрудничества.

Опыт. Только он поможет лучше понять потребности клиента, умение их определять и удовлетворять.

Техническая составляющая, или платформа. Мы берем в работу любые системы наших заказчиков и улучшаем их.

Финансовый вопрос. Мы прислушиваемся к клиентам, их пожеланиям и возможностям. Они могут платить только за нужные им услуги, которые мы предоставляем.

Сотрудничество, партнерство и открытость. Мы работаем с нишевыми бизнесами, а также предоставляем хорошие реферальные условия компаниям в области IT, технологических стартапов, онлайн-услуг. Так мы улучшаем условия развития в Украине, делаем ее сильной в глазах мирового бизнес-сообщества.