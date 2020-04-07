Украинский контрольно-пропускной пункт на границе со Словацкой Республикой не впускает своих граждан. В ответ словацкая сторона создает препятствия украинцам при въезде и многих заворачивает назад.

Об этом рассказала изданию PavlovskyNews одна из украинок с видом на жительство в Словакии, которая несколько дней подряд пытается пересечь границу через КПП "Ужгород". Интервью с нею опубликовано в Facebook.

Пешком пересечь границу нельзя, и собеседница издания ждет попутный автомобиль, чтобы на нем попытаться еще раз пройти контроль на словацкой границе. За день всего из Украины выезжают всего несколько машин, поэтому ждать их приходится долго.

Сейчас на пункте пропуска "Ужгород" скопилось около 20 желающих попасть в Словакию. По ту сторону границы ожидают разрешения на въезд больше 30 украинцев.

Видео: Facebook/ pavlovskynews

Собеседница издания рассказала, что ее ждут на словацкой стороне. Она также упомянула других людей, которых не пропустили вместе с ней, потому что они работают на заводе, закрытом на карантин до 20 апреля. Люди планировали въехать в Словакию пораньше, чтобы отсидеть две недели в карантине и затем выйти на работу, однако пограничники не позволили им пересечь кордон.

Ранее "Страна" публиковала видео, на котором возвращающиеся в Украину трудовые мигранты теряют сознание в очереди на украинско-венгерской границе.

Также мы рассказывали, как перед полным закрытием границ 27 марта на пунктах пропуска на западе Украины образовались столпотворения.