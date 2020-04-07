У киевлян в мартовских счетах за коммунальные услуги появится новый платеж - за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер оплаты составит 30 грн за квартал. Об этом сообщается на сайте Киевтеплоэнерго.

Уточняется, что размер оплаты зависит от типа счетчика, плановых расходов на его обслуживание (осмотр, опломбирование, периодическая поверка, ремонт), количества квартир в доме.

"Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была исключена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно. Это нововведение внедрено во всех городах Украины законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа", - сообщили в Киевтеплоэнерго.

Ранее "Страна" писала о том, что в столичной мэрии пожаловались, что жители Киева перестают платить за коммуналку.

Также мы сообщали, что Рада запретила штрафовать и выселять украинцев за просрочку оплаты коммуналки во время карантина.