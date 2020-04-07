Во Львове священнослужители не соблюдают карантинных ограничений и продолжают проводить обряды прямо на территории храма.

Об этом свидетельствует видео из соцсетей, снятое в жилом массиве Сихов во Львове во дворе одного из храмов. Священники проводят обряды, несмотря на карантин.

"Так за церковью тихонько причащают всех с одной ложечки. А вы платите 17 000 за отсутствие маски и гуляйте с детьми на балконе", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как прихожане подходят к священникам за причастием. Обряд проводится одной ложкой для всех.

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