Во вторник, 7 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке поднялся до 27,055 грн/$1 c 27,125 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,03-27,08 грн/$1.

Центробанк купил на межбанке во вторник $142 млн. НБУ отметил, что предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 7 апреля вырос до 27,10 грн/$1 с 27,26 грн/$1 в понедельник. Кроме того, центробанк укрепил официальный курс гривни на 8 апреля до 27,0996 грн/$1 с 27,2365 грн/$1 накануне.

По данным агентства, на наличном рынке во вторник курс гривни вырос до 26,73-27,23 грн/$1 (покупка-продажа) с 26,95-27,42 грн/$1 в понедельник вечером. На "сером" рынке в конце рабочего дня 7 апреля гривня немного ослабла до 26,97-27,05 грн/$1 с 26,95-27,04 грн/$1 вечером 6 апреля.

Как отчается, сегодня банки укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank – до 26,95-27,24 грн/$1 (с 26,92-27,38 грн/$1 в понедельник вечером), ПриватБанк – до 26,65-27,25 грн/$1 (с 26,8-27,4 грн/$1), Ощадбанк – до 26,75-27,38 грн/$1 (с 27,0-27,6 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 26,4-27,2 (с 26,8-27,5 грн/$1).

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 апреля 2020 года.

USD 1 доллар США 27.0996

EUR 1 ЕВРО 29.567

GBP 1 фунт стерлингов 33.5195

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 апреля составил 563,3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $524,7 млн.

Как сообщалось, вчера доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже "Нафтогаза".

Также мы писали, что на прошлой неделе "Ситибанк" не дал опустить безналичный валютный курс, а наличный доллар сильно подешевел.