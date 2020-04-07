Восстановление прежнего авиатрафика в Украине после карантина, введенного в стране из-за коронавируса, может занять полтора-два года.

Об этом в ходе онлайн-встречи European Business Association рассказал Владислав Криклий, пишет "Интерфакс-Украина".

Министр рассказал, что, по его прогнозам, Украина сможет восстановить половину прежнего пассажиропотока приблизительно за полгода.

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также он сказал,что планируется обеспечить финансовую способность госпредприятий после карантина. При этом он добавил, что чтобы спасти каждое предприятие, украинского бюджета не хватит, поэтому для их поддержки нужны специальные программы.

Напомним, что Украина из-за коронавируса полностью закрыла авиасообщение с 17 марта.