Министр здравоохранения Украины записал видеообращение к гражданам страны в связи с ужесточением карантина. Максим Степанов признал, что карантин доставляет массу неудобств, однако заявил, что обсуждать его отмену пока не планируется.

Видеообращение опубликовано в Facebook МОЗ.

Министр напомнил, что с начала недели в Украине действует усиленный режим карантина. Многим это не нравится, в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии. И действительно: сидеть дома четвертую неделю нелегко.

"...Но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", - констатировал Степанов.

Он призвал украинцев добросовестно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции.

Видео: Facebook/ moz.ukr

Глава МОЗ добавил, что власти занимаются обеспечением средствами индивидуальной защиты, лекарствами и оборудованием, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. И попросил простых людей тоже поддержать врачей - "на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен".

Помочь медикам можно, просто оставаясь дома.

Ранее "Страна" приводила прогноз главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что пик распространения коронавируса в Украине придется на 14-15 апреля.

Мы также цитировали критику этого прогноза, который непонятно, на чем основан.