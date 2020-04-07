С 8 апреля в Днепр запрещен въезд транзитного и прибывающего из других регионов Украины транспорта. Такое решение приняла специальная комиссия ТБЧС, сообщается на сайте Днепровского горсовета.

Уточняется, что исключение составят транспортные средства, которые привлекают к жизнеобеспечению населения города (например, доставка продовольственных товаров). Огранчения вступают в силу в среду, 8 апреля, и будут действовать до конца карантина, который введен на всей территории Украины.

Контролировать въезд транспорта будет патрульная полиция, Национальная гвардия и сотрудники ГСЧС. Кроме проверки автомобилей, сотрудники спеслужб будут измерять температуру тела каждого въезжающего в город. В случае, если показатели будут повышены, человека госпитализируют.

Также городская комиссия также приняла решение о том, что сотрудники Национальной полиции будут охранять периметр 21-й инфекционной больницы в Днепре, где содержатся заболевшие коронавирусом.

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