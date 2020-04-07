Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта "Книга рекордов Украины" с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок "антиколомойскому" закону.

"Несмотря на то, что срок подготовки документа ко второму чтению сократили, народные депутаты Украины успели падать около 16,3 тыс. поправок - это абсолютный рекорд, и я предлагаю вам его официально зафиксировать после систематизации поправок и обнародования сравнительной таблицы ко второму чтению на сайте ВРУ", - говорится в документе.

Скриншот: "Страна"

Напомним, нардепы ко второму чтению законопроекта №2571-д, т.н. "антиколомойскому" закону, внесли 16 335 поправок. Из них более 6 тысяч внес нардеп Антон Поляков. "Страна" опубликовала поименный список депутатов, которые подали эти правки.