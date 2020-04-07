Во второй половине мая украинцы должны вернуться на работу, хотя премьер-министр Денис Шмыгаль допускает продление некоторых ограничительных мер по нераспространению коронавируса до сентября.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник из "Слуги народа".

По словам собеседника, Шмыгаль озвучил такое мнение во время встречи с депутатами монобольшинства в парламенте. В частности, из ограничений может остаться обязательное ношение защитной маски в общественных местах.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В стране введен карантин до 24 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантинные меры слишком рано.

Также мы сообщали, что согласно опросу, треть украинцев уже столкнулась с финансовыми трудностями на карантине, почти у 40% нет сбережений.