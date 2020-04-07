Сегодня одной из самых обсуждаемых новостей дня стал онлайн-урок математики от Минобразования. На нем ученикам 5 класса предложили решить задачу - вычислить скорость катера, плывущего против течения.

В решении учитель допустила вопиющую ошибку: при вычитании 2,2 из 30,2 у нее получилось 18.

Это стало в прямом и переносном смысле плохим примером для всего проекта "Всеукраинская онлайн-школа". "Страна" о нем уже рассказывала.

Это ежедневные видеоуроки для школьников 5-8 классов, которые идут по утрам.

В Офисе президента сегодня отчитались, что только 6 апреля - в первый день ТВ-уроков - их посмотрело 3,3 миллиона человек. Также у Зеленского поблагодарили организаторов проекта - депутатов, Минобразования, а также - общественное объединение "Освіторія".

Как выяснила "Страна" - и эта организация, и учитель, допустившая ошибку, связаны со структурами американского 89-летнего миллиардера Джорджа Сороса.

Его имя в последнее время часто упоминается в Украине. С его фондами связывали, например, правительство Алексея Гончарука, который называли "Кабмин соросят".

Разобрались, кому доверили учить украинских детей по всем телеканалам страны.

Что такое "Освіторія"

Именно эта организация, судя по всему, стала основным организатором процесса онлайн-обучения.

Как рассказала в сегодняшнем интервью операционный директор "Освитории" Анна Сидорук, они снимали видеоуроки на базе Новопечерской школы Киева.

"У нас около семи съемочных студий в разных классах. В них параллельно идут съемки видеоуроков", - сказала Сидорук.

По ее словам, онлайн-курсы "Освитория" разрабатывала уже давно, и Минобразования поэтому предложило организации сотрудничество. Сидорук рассказала, что именно они подбирали учителей для проекта: "Мы помогли с поиском учителей и предоставили локацию Новопечерской школы".

То есть, скорее всего и преподавательницу, допустившую ошибку в элементарном примере вычитания, нашла тоже эта организация.

Один из ее проектов - уже упомянутая Новопечерская школа. Это самое модное учебное заведение Киева: в нем учатся дети президента Владимира Зеленского. Стоимость обучения составляет 11-14 тысяч долларов в год за одного ребенка.

Основатель школы и самой "Освитории" - жена бизнесмена Василия Хмельницкого Зоя Литвин. Видимо, проект и финансируется главным образом Хмельницким (его фонд - среди партнеров). Однако есть еще один финансовый партнер - фонд Сороса "Возрождение".

За счет фонда "Освитория" готовила тренеров для учителей государственных школ - в рамках проекта МОН "Новая украинская школа". Полумиллионный грант был выдан в 2018 году.

Скриншот с сайта "Возрождения"

Сама "Освтория" тоже не скрывала, что сотрудничает с фондом Сороса.

То есть для программы "Новая украинская школа", которая досталась украинской власти от предшественников, и которую у Зеленского намерены продолжать - выделялись деньги от Сороса.

"Возрождение" также значится в списке всех партнеров проекта "Освитория". Там же - "Канадское бюро международного образования".

В упомянутом выше интервью представитель "Освитории" Анна Сидорук заявила, что онлайн-уроки создавались при помощи еще одной организации - Educational Era.

Она также получает финансирование от Сороса. Так, фонд "Возрождение" оплачивал создание онлайн-курсов, к примеру, по работе с архивами КГБ.

Похожих онлайн-курсов за деньги западных посольств и международных фондов на сайте EdEra немало - пожалуй, даже больше, чем у "Освитории".

Упоминается о грантах на этот проект и на сайте соросовского "Возрождения".

По словам основателя проекта онлайн-образования Ильи Филиппова в одном из интервью, таких грантов от "Возрождения" было несколько.

При этом нельзя сказать, что обе организации на 100% финасируются западными донорами. Но уже тот факт, что они охотно выделяют им средства - говорит о многом. Кроме того, в них работает много стипендиатов тех же фондов.

Что известно об учительнице, допустившей ошибку

Прокол во время видеоурока допустила Елена Бурдун - учитель математики, методист высшей категории. Она преподает в "Лицее информационных технологий" №79 в Киеве.

Елена Бурдун на съемках онлайн-уроков. Фото из ее Facebook

Совпадение или нет - но и этот педагог тесно связан с неправительственными организациями. Она является участником ООО "Академия инновационого развития образования". И, судя по изложенной там биографии, принимала участие в грантовых проектах - например, от посольства Нидерландов.

И "Академия", и сама Елена тесно сотрудничают с фондом Сороса "Возрождение". При его поддержке они запустили проект "Мой мир без дискриминации".

Судя по Facebook-страничке проекта, Елена Бурдун - его координатор.

Интересно, что еще 31 марта, то есть на этапе съемок, Елена Бурдун предрекала критику в свой адрес после начала онлайн-уроков.

"Ну что же, я оказалась среди тех, кому уже через неделю будут рассказывать, писать, что мы сделали не так, что сказали не так как все надо было сделать по-другому. Но ...

Я вижу процесс съемки уроков изнутри. И горжусь командой, которая взяла на себя смелость и ответственность это делать. Организаторы, учителя, операторы, звезды, которые приходят на съемки, все те, кто остаются за кадром - видеомонтажеры, звукооператоры - те, кто во время карантина не по своей воле не отсиживается по домам, а работает и днем ​​и ночью - все крутые и профессионалы своего дела", - писала она.