7 апреля журнал Forbes обнародовал список долларовых миллиардеров мира. В рейтинге 1990 позиций, в том числе шесть из них занимают украинские бизнесмены. При этом год назад в подобном списке было семь украинцев.

Собрали информацию, кто из отечественных миллиардеров оказался в списке, как изменились их позиции и кто вылетел, по сравнению с 2019 годом.

Список украинских миллиардеров в свежем рейтинге Forbes

Полный список Forbes обнародован на сайте издания. В него вошли 2 095 миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В прошлом году в рейтинге было 2 153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 трлн.

В списке долларовых миллиардеров шесть украинских бизнесменов.

Ринат Ахметов - 872 место, $2,4 млрд

Виктор Пинчук - 1613 место, $1,3 млрд

Геннадий Боголюбов - 1730 место, $1,2 млрд

Юрий Косюк - 1851 место, $1,1 млрд

Игорь Коломойский - 1990 место, $1 млрд

Константин Жеваго - 1990 место, $1 млрд

Сколько украинских миллиардеров вошли в список Forbes. Скриншот: forbes.com/billionaires

Больше всего за год потерял Ринат Ахметов, но он по-прежнему является богатейшим человеком в Украине. Также состояние ощутимо уменьшилось у Константина Жеваго. А Вадим Новинский и вовсе выбыл из рейтинга. Единственным в списке украинских миллиардеров, кто не потерял и чье состояние оказалось на уровне прошлого года оказался Геннадий Боголюбов.

Как изменились позиции

1. Ринат Ахметов. Владелец СКМ и ФК "Шахтер" Ринат Ахметов занял 875 место в свежем рейтинге Forbes; состояние $2,4 млрд.

В 2019 году в аналогичном списке Ринат Ахметов был на 272 месте с $6 млрд. То есть за год минус 103 строчки и $3,6 млрд.

2. Виктор Пинчук. Владелец "Интерпайпа" и зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук занял 1613 место; состояние $1,3 млрд.

В аналогичном рейтинге 2019 года у Пинчука было 1605 место и $1,4 . То есть за год он опустился на 8 строчек и потерял $100 млн.

3. Геннадий Боголюбов. Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов занял 1730 место; состояние $1,2 млрд.

В рейтинге 2019 года у Боголюбова было 1818 место и $1,2. То есть за год он поднялся на 88 строчек, его состояние не изменилось.

4. Юрий Косюк. Основной акционер "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк занял 1851 место; состояние $1,1 млрд.

В рейтинге 2019 года Косюк занимал 1605 место и имел $1,4. Он делил эту строчку с Виктором Пинчуком. То есть за год он опустился в рейтинге на 246 позиций, а его состояние уменьшилось на $300 млн.

5. Игорь Коломойский. Еще один совладелец "Привата" Игорь Коломойский занял 1990 место; состояние $1 млрд.

В рейтинге 2019 года Коломойский занимал 1947 место с состоянием $1,1. То есть за год минус 43 строчки и $100 млн. Если он потеряет еще сколько же в следующем году, то вылетит из списка Forbes.

6. Константин Жеваго. Владелец Ferrexpo Константин Жеваго также занял 1990 место; состояние $1 млрд.

В рейтинге 2019 года у Жеваго было 1515 место и состояние $1,5. То есть за год он опустился на 475 строчек и потерял полмиллиарда долларов. Напомним, в прошлом году он стал фигурантом уголовного дела по выводу средств из банка "Финансы и кредит" и был объявлен Украиной в международный розыск.

Также в прошлом году в рейтинге миллиардеров был владелец "Смарт-холдинга" и партнер Ахметова по "Метинвесту" Вадим Новинский. Ему Forbes насчитал $1 состояния, он занимал 2057 место в мировом рейтинге. В списке 2020 года его нет, соответственно его состояние уже менее $1 по версии Forbes.