Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что на фоне противостояния пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине о важности достоверных новостей говорят преимущественно сами журналисты, тогда как в Британии работу журналистов официально признали "критически важной во время противостояния Covid-19".

Об этом глава НСЖУ написал на своей странице в Facebook.

"Государственный секретарь Британии по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Доуден отметил: "Новости по телевидению, радио и в прессе никогда не были более важны, чем сейчас, я подтверждаю, что вещатели, журналисты и необходимый вспомогательный персонал включены в число ключевых работников".

В Лондоне, несмотря на общий шок из-за пандемии, чиновники признают чрезвычайно важную для общества роль журналистов и СМИ. В Украине, к сожалению, о важности поддержки индустрии подготовки достоверных новостей говорят преимущественно сами журналисты ...", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, по данным НСЖУ, с начала года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины.

А после нападения бывшего атошника на журналистов канала ZIK в Киеве, НСЖУ потребовали оперативного расследования нападения.