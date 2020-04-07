Российская певица Земфира, которая недавно выпустила песню "Крым", рассказала, что на карантине пишет новый альбом, и посоветовала поклонникам сидеть дома и беречь близких.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

По словам Земфиры, ее новый альбом, написанием которого она занимается на карантине, готов на две трети.

"Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Пишу альбом, он готов на две трети, но разве это важно сейчас? - Нет", - написала певица.

Кроме того, Земфира посоветовала поклонникам быть дома и беречь своих близких.

"Важно сидеть дома и беречь своих близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить", - сообщила Земфира.

Отметим, что последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел 7 лет назад, в 2013 году. А в 2016 году она заявила, что находится в последнем гастрольном туре. Правда, потом певица уточнила, что намерена давать отдельные концерты и выступать на фестивалях.

Скриншот: Instagram/ zemfiralive

Напомним, в сентябре 2018-го года Земфира выпустила песню на стихи Бродского.