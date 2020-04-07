"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более 17 миллиардов долларов. Претензии нового иска уже сформулированы и находятся на рассмотрении наблюдательного совета. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

"...моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательном Совете Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17.3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - написал Витренко, но не конкретизировал суть претензий, которые будут изложены в новом иске.

Напомним, в феврале Юрий Витренко заявил, что в "Нафтогазе" завершают подготовку очередного пакета документов для арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму. Нафтогаз намерен требовать выплату компенсацию размером порядка 8 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко рассказал о "несерьезном" предложении стать премьером.