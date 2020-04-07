В Министерстве здравоохранения Украины планируют рассмотреть вопрос коронавируса в Николаевской области, которая единственная в Украине осталась без подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (Covid-19 – Ред.): реальная ли это картина или у нас есть нарушения алгоритмов", - сказал Ляшко.

По его словам, как только Минздрав будет иметь подтвержденную информацию по этому поводу, она будет обнародована.

По состоянию на 9:00 7 апреля в стране подтверждены 1462 случая Covid-19 во всех областях, кроме Николаевской.

Напомним, ранее в Николаеве объяснили, почему в области до сих пор не нашли коронавирус. По состоянию на 6 апреля во всех ЦПМСД есть быстрые тесты в количестве 1224 шт. Сейчас использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований - все ответы отрицательные.

Как сообщала "Страна", 7 февраля в Николаевской области закрыли почти сотню школ на карантин из-за гриппа.